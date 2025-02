Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit Wechseltrick gescheitert und vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines Wechselgeldbetrugs und versuchten Diebstahls in einem Juweliergeschäft in der Altstadt hat die Polizei am Dienstag, 18. Februar 2025, einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. In der Mittagszeit begab sich der 23-jährige Mann mit einem weiteren Unbekannten in das Geschäft an der Bahnhofstraße und zeigte sich zunächst an Ringen interessiert. Anschließend ließ er sich von einer Verkäuferin ein Armband zeigen und gab vor, dieses kaufen zu wollen. Als jedoch beim Zählen des Bargeldes ein vermeintlicher Wechseltrick des 23-Jährigen auffiel, versuchte dieser mit dem Geld und dem Armband zu flüchten. Daran wollte ihn die 59 Jahre alte Filialleiterin hindern und hielt den Mann am Arm fest. Dieser versuchte sich loszureißen und verletzte die Frau dabei leicht. Weil die Mitarbeiterinnen die Türen des Geschäfts bereits verriegelt hatten, misslang ihm die Flucht. Der andere Unbekannte hatte das Geschäft zuvor unerkannt verlassen. Um 12.40 Uhr alarmierte Polizeibeamte stellten die Personalien des 23-Jährigen aus Rumänien fest, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Aufgrund dessen nahmen ihn die Beamten vorläufig fest, brachten ihn ins Polizeigewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

