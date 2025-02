POL-GE: Randalierer zersticht Reifen von Polizeiauto

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen am Sonntag, 16. Februar 2025, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach dem beteiligten Autofahrer sowie nach weiteren Zeugen. Gegen 23.15 Uhr fuhr ein Unbekannter in einem Mercedes auf der Brüsseler Straße in Fahrtrichtung Europastraße. Aus unbekannten Ursachen verlor er kurz hinter der Luxemburger ...

mehr