POL-GE: Unfall in Bulmke-Hüllen mit Schwerverletztem - Autofahrer gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Brand auf einem Schulgelände in Resse am Sonntag, 16. Februar 2025, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen hatten die Einsatzkräfte um 17 Uhr zur Lange Straße gerufen, nachdem sie den Ausbruch eines Feuers in einem separaten Gebäude auf dem Schulgelände bemerkt hatten. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, während Kriminalbeamte anschließend die Ermittlungen zur Brandursache ...

