Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Feuer auf Schulgelände

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand auf einem Schulgelände in Resse am Sonntag, 16. Februar 2025, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen hatten die Einsatzkräfte um 17 Uhr zur Lange Straße gerufen, nachdem sie den Ausbruch eines Feuers in einem separaten Gebäude auf dem Schulgelände bemerkt hatten. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, während Kriminalbeamte anschließend die Ermittlungen zur Brandursache aufnahmen. Diese Ermittlungen dauern an. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat in der genannten Zeit Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand aber Gebäudeschaden.

