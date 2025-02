Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Einbruch, Unfallflucht & Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Am Sonntag drangen bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kupferzell-Hesselbronn ein. Sie verschafften sich über die Wohnungstüre Zutritt zur Wohnung des Mehrparteienhauses. Die Wohnräume wurden durchsucht und ein Laptop entwendet. Zeugen, die am Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: VW beschädigt - Zeugen gesucht

Ein geparkter VW wurde vergangene Woche zwischen Montag und Freitag in Künzelsau von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Wagen wurde am Montagnachmittag gegen 15 Uhr am Straßenrand im Holderrainweg abgestellt. Als der Besitzer am Samstag gegen 18 Uhr sein Fahrzeug in Augenschein nahm, konnte eine Kratzspur am parkenden Fahrzeug festgestellt werden, welche beim Abstellen des Fahrzeugs noch nicht dagewesen war. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wie es zu dem Schaden kam und wer dafür verantwortlich sein könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Kupferzell: Knapp 15.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Am Samstagmittag kam es auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell zu einem Unfall. Ein 46-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr in seinem Skoda auf der Kreisstraße 2364 in Richtung Westernach und wollte an der Kreuzung mit der B19 die Bundesstraße überqueren. Dabei übersah er wohl die von rechts kommende Lenkerin eines Hyundai, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei tuschierte der Skoda-Fahrer den Hyundai an der linken hinteren Fahrzeugseite woraufhin sich dieser einmal um die eigene Achse drehte und schließlich im Grünstreifen zum Stillstand kam. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf knapp 15.000 Euro.

