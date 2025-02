Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Einbruch, Unfall & Drogenfahrt

Heilbronn (ots)

Mosbach: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Freitagabend in Mosbach wurde ein 17-Jähriger verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorroller auf der Hauptstraße. Ein entgegenkommender Autofahrer wollte an der Kreuzung mit der Sulzbacher Straße nach links abbiegen und übersah dabei wohl den Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Buchen: Einbruch in Discounter Filiale

Die Polizei sucht Zeugen nachdem am frühen Sonntagmorgen Unbekannte in einen Discounter in Buchen einbrachen. Der oder die Einbrecher verschafften sich über das Dach Zugang zu dem Gebäude in der Hollergasse. Im Inneren wurde versucht den Tresor des Ladens gewaltsam zu öffnen, allerdings scheiterten die Täter. Zeugen, die zwischen Mitternacht und 3 Uhr, verdächtige Beobachtungen rund um die Hollergasse gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Zu schnell und unter Drogeneinfluss

Weil ein 26-Jähriger am Freitagnachmittag zu schnell fuhr, wurde er einer Polizeikontrolle unterzogen. Weil er zudem unter Drogeneinfluss stand, musste er seine Fahrt beenden. Eine Polizeistreife stellte gegen 16 Uhr fest, dass der Mann fast 30 km/h schneller auf der Bundesstraße 27 bei Buchen unterwegs war, als dort eigentlich erlaubt ist. Als er daraufhin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, kam der Verdacht auf, dass er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urintest bestätigte die Vermutung der Beamten und zeigte an, dass der Autofahrer Cannabis konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe und, bis zur Erreichung der Fahrtüchtigkeit, auch seinen Autoschlüssel abgeben. Außerdem muss der 26-Jährige nun mit einer Geldbuße und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell