Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen - 2407047

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 10. Juli 2024, kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße in Ratingen. Drei bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu der Wohnung und durchwühlten diese delikttypisch. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung keine Tatverdächtigen mehr antreffen konnte. Die Personen sollen alle ein südländisches Erscheinungsbild haben. Eine Person wird beschrieben als: weiblich, ungefähr 40 bis 50 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß. Ein weiterer Tatverdächtiger wir beschrieben als: männlich, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß. Die letzte Person soll männlich sein, circa 40 bis 50 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß. Was gestohlen wurde, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell