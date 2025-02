Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle mit Betrunkenen, Einbrüche, Rennfahrer unterwegs, Brand auf Firmengelände, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Geschwindigkeitskontrolle - Zwei Verkehrsteilnehmer zukünftig zu Fuß unterwegs Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen führten am Freitag Geschwindigkeitskontrollen an der Neckartalstraße durch. Im Zeitraum von 10.15 Uhr bis 12 Uhr wurden 12 Verkehrsteilnehmende mit zu hohem Tempo gemessen. Zwei von ihnen waren mit mehr als 40 km/h zu schnell unterwegs und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Ein 21-Jähriger schoss mit seinem Mercedes mit 114 km/h über die Neckartalstraße, ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer war nur ein km/h langsamer.

Kirchardt: Zeugen nach möglichem Sammlungsbetrug gesucht Die Polizei in Eppingen sucht nach einem möglichen Sammlungsbetrug in Kirchardt am vergangenen Samstag Zeugen. Gegen 12.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein roter Sprinter mit bosnisch-herzegowinischer Zulassung in der Ringstraße auf. Bei der folgenden Kontrolle des Fahrzeugs und dessen Insassen stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer und seine 40-jährige Beifahrerin möglicherweise unter Vortäuschen einer Notlage die Bevölkerung dazu bewegen, ihnen ältere Elektrogeräte kostenfrei oder für ein minimales Entgelt zu übergeben. Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass die beiden Personen mit Eigentumsdelikten in Zusammenhang stehen könnten. Wer kann Angaben zu dem roten Sprinter und dessen Insassen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und dem frühen Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Bäckerei in Heilbronn. Zwischen 12.30 Uhr und 4 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Schiebetüre des Gebäudes in der Waiblingerstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde ein geringer Betrag Münzgeld aus einer Metallbox entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach Brand in Firma für Parkettherstellung gesucht Nach einem Brand in einer Heilbronner Firma für Parkettherstellung am frühen Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor 3 Uhr wurden die Flammen auf dem Gelände in der Salzstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass fünf Gitterbehälter, in welchen sich Holzabfälle befanden, in Brand geraten waren. Außerdem hatten die Außenfassade und das Dach des Gebäudes bereits Feuer gefangen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit noch unklar. Auch eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen.

Heilbronn: Mit über 2,3 Promille Unfall verursacht Mehr als 2,3 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Sonntagmorgen in Heilbronn an. Der 37-Jährige war zuvor mit seinem Sprinter in der Allee unterwegs und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er einen Grünstreifen, streifte mit seinem Fahrzeug einen Baum, querte die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen ein Wohngebäude. Nach dem Unfall verließ der Mann das Auto und versuchte von der Unfallstelle zu flüchten. Der verursachte Schaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt. Nur wenig später konnte der 37-Jährige in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle angetroffen werden. Da die Beamten bei der folgenden Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser den Wert von über 2,3 Promille zeigte, musste der Sprinter-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Massenbachhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich am Freitag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Massenbachhausen. Zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe ins Innere des Einfamilienhauses in der Lerchenstraße. Anschließend wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld, Parfüms, Schmuck und ein Pkw-Schlüssel entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Möckmühl: Mit 2,3 Promille gegen Strommast gefahren Am Samstagnachmittag fuhr ein betrunkener Autofahrer bei Möckmühl gegen einen Strommast. Um 15.45 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Golf auf der Kreisstraße 2138 von Roigheim in Richtung Bittelbronn unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten beschädigte und mit einem Strommast kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mast und ragte anschließend auf die Fahrbahn. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 2,3 Promille zeigte, musste der VW-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Erlenbach: Zeugen nach Einbruch in Fitnessstudio gesucht In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Fitnessstudio in Erlenbach. Zwischen 21.45 Uhr am Freitag und 8.30 Uhr am Samstag gelangten der oder die Täter durch das Einschlagen einer Scheibe ins Innere des Gebäudes in der Straße "In den Lachen" und entwendeten einen geringen Betrag Bargeld aus zwei Geldkassetten. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Güglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei Unfälle in Güglingen und flüchtete anschließend. Zwischen 18 Uhr am Freitag und 5.30 Uhr am Samstag war der Fahrer eines schwarzen Pkws in der Sophienstraße unterwegs und kam aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer Grundstücksmauer. Nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auf der weiteren Fahrt touchierte der Flüchtige auf Höhe der Hausnummer 59 einen ordnungsgemäß geparkten Skoda und schob diesen durch den Zusammenstoß auf die Gartentüre auf. An beiden Unfallstellen konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche darauf schließen lassen, dass es sich bei beiden Unfällen um denselben Verursacher handelt. Wer kann Angaben zu den Vorkommnissen oder dem Verursacher machen? Das Fahrzeug müsste Beschädigungen im Bereich des vorderen Radkastens/Stoßstange aufweisen und hat vermutlich einen platten Reifen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

