Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240216.2 Heide: Einbruch in Supermarkt

Heide (ots)

Nachdem es bereits zu Monatsbeginn zu einem Einbruch in einen Heider Supermarkt gekommen ist, stiegen Unbekannte am Donnerstagabend erneut in das Objekt ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte gegen 22.15 Uhr durch den Haupteingang in das Geschäft in der Hafenstraße ein. Sie entwendeten Getränke und Tabakwaren von nicht besonders hohem Wert, richteten jedoch einen Sachschaden an, der sich auf etwa zweitausend Euro belaufen dürfte.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

