Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber Kreis: Einbruch, Sachbeschädigungen

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Freitag drangen bislang unbekannte Täter zwischen 19 Uhr, und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Tauberbischofsheim-Hochhausen ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Haus. Die unbekannten Täter liefen vermutlich gezielt in das Schlafzimmer des Hauses und durchwühlten dort mehrere Schränke. Dabei entwenden die Täter mehrere Schmuckutensilien im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Zeugen, die am Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Zerstörte öffentliche Toilette

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die öffentliche Herrentoilette im Bad Mergentheimer Schloß. Dabei wurden sämtliche Halterungen abgetreten, Kot an der Decke verteilt und Klopapier in die Toiletten gestopft. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Tauberbischofsheim: Zwei eingeschlagenen Fenster im Jugendhaus

Im Zeitraum vom 30. Dezember, und dem 27. Januar, wurden beim Jugendhaus in Tauberbischofsheim zwei Kellerfenster mit der Hilfe von Betonsteinen eingeworfen. Woher die unbekannten Täter die schweren Betonsteine hatten ist aktuell nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell