Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Streit zwischen Kindern am Bahnhof Wilhelmshaven - Polizei informiert Erziehungsberechtigte

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.02.2024, gegen 16:54 Uhr, kam es vor der Nordseepassage in Wilhelmshaven zu einem Vorfall zwischen zwei Kindern. Zwei Zeugen, die gerade die Nordseepassage verließen, beobachteten, wie die beiden Kinder sich gegenseitig an den Haaren zogen. Eine der Zeuginnen schritt ein und trennte die streitenden Kinder. Laut den Zeugen waren die Kinder zuvor aus ungeklärter Ursache in Streit geraten. Im Verlauf des Streits bespuckten sie sich gegenseitig, traten sich und zogen sich an den Haaren. Die Polizei wurde alarmiert und fertigte wechselseitige Strafanzeigen wegen Körperverletzung. Die Erziehungsberechtigten der Kinder wurden informiert und über den Vorfall unterrichtet.

