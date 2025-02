Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Supermarkt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 04. Februar 2025 um 20:12 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Der Beschuldigte verstaute Tabakwaren und alkoholische Getränke in der vorderen Tasche seines Kapuzenpullovers und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Die gestohlenen Gegenstände umfassen alkoholische Getränke und Tabakwaren, und die Schadenshöhe beträgt 31,43 EUR. Bei der Tat wurde er durch den Ladendetektiv beobachtet. Den 30-jährigen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell