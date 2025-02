POL-WHV: Einbruchversuch in leerstehende Gärtnerei in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Am 03. Februar 2025 um 20:20 Uhr kam es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Brand. Ein Kinderwagen eines Anwohners geriet aus unbekannter Ursache in Brand. Der Eigentümer brachte den brennenden Kinderwagen aus dem Wohnhaus auf den davor befindlichen Gehweg und versuchte dort, den Brand zu löschen. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ...

