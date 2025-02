FW-W: Brand im Dachgeschoss

Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Abend des 26.01.2025 um 22:25 zu einem Brand in die Straße Bireneichen in Wuppertal gerufen. Hier sollte es in einer Wohnung brennen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen schlugen die Flammen bereits aus mehreren Fenstern einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Der Bewohner der Wohnung hatte sich, nachdem er den Brand bemerkt hatte, zu einem Nachbarn gerettet. Mehrere Trupps wurden zur Brandbekämpfung und Menschenrettung ...

mehr