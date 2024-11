Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme bei mutmaßlichem Autoaufbruch: Zwei Tatverdächtige in Haft

Dreieich / Sprendlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Ein sofort abgesetzter Notruf einer Zeugin setzte am frühen Sonntagmorgen die Grundlage für eine schnelle Festnahme in Sprendlingen. Weil sie Geräusche von der Straße vernommen habe, hatte eine Anwohnerin um kurz vor 5 Uhr die Polizei alarmiert. Zwei Personen hätten sich in dem Moment an einem in der Stettiner Straße geparkten, weißen Peugeot zu schaffen gemacht, ehe sie sich weggeduckt und anschließend entfernt hätten. Unmittelbar entsandte Streifen konnten kurz darauf im Zuge der Fahndung zunächst einen Tatverdächtigen in der Breslauer Straße und seinen mutmaßlichen Komplizen wenige Minuten später im Bereich einer Schule festnehmen. Den beiden Festgenommenen, zwei Männer im Alter von 25 und 43 Jahren, wird vorgeworfen, das Beifahrerfenster eines Kastenwagens eingeschlagen und danach den Fahrzeuginnenraum durchsucht zu haben. Hieraus, so die bisherigen Ermittlungen, sollen sie eine Werkzeugtasche mit Inhalt entwendet haben. Die Beamten fanden bei dem jüngeren Tatverdächtigen eine entsprechende Tasche auf und stellten diese sicher, genauso wie eine weitere, bei ihm entdeckte Werkzeugtasche, deren Herkunft jedoch noch zu klären ist.

Da eine Überprüfung der Personalien des älteren Beschuldigten zudem noch offene Haftbefehle zu Tage förderte, hatte dies zur Folge, dass er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Der 25-Jährige wurde am gestrigen Montag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die gegen ihn Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr anordnete, sodass auch er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

Weitere Zeugen der Taten melden sich für die andauernden Ermittlungen bitte bei der Offenbacher Kriminalpolizei (069 8098-1234).

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Offenbach, 12.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

