Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raub in Pflegeheim: Täter-Duo überwältigt Angestellten und erbeutet Tresor

Wächtersbach (ots)

(lei) Zwei unbekannte Männer haben am späten Montagabend ein Pflegeheim in der Chatilloner Straße heimgesucht und dabei einen Angestellten überwältigt. Die Kriminalpolizei bittet in dem Fall nun um Hinweise zur Tataufklärung.

Gegen 22.15 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, hatten die beiden schwarz gekleideten Täter zunächst eine Terrassentür zu der Einrichtung aufgehebelt und sich hierüber Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Kurz darauf trafen sie auf einen 34-jährigen Angestellten, der gerade für einen Patientenrundgang im Haus unterwegs war. Unter Vorhalt eines Schraubendrehers sowie eines Brecheisens forderten sie ihn auf, sie ins Büro zum Tresor zu führen. Dort nahmen sie dem Pfleger Telefone ab und zwangen ihn, auf einem Stuhl sitzen zu bleiben, während einer der Kriminellen den Tresor aus seiner Befestigung hebelte. Nachdem sie noch einen schwarzen E-Scooter an sich genommen hatten, flüchteten sie vermutlich über den Garten in unbekannte Richtung.

Ob der Überfall geplant war oder sich spontan aus der Begegnung mit dem Angestellten ergab, ist noch unklar und nun Gegentand der Ermittlungen. Einer der Täter war etwa 1,75 Meter groß, sein Komplize etwas kleiner; beide hatten dunkle Augen, so die Beschreibung durch das Opfer.

Die Kriminalpolizei, die vor Ort bereits Spuren sicherte, sucht nun dringend Zeugen der Tat, die gebeten werden, sich unter der Kripo-Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 12.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

