POL-OF: Fahrgast an Bushaltestelle verletzt; Schriftzüge auf Gedenktafel: Hinweise erbeten; Als Sohn ausgegeben: Trickbetrüger erbeutete rund 5.000 Euro und mehr

1. Vermisster wieder da - Hanau

(cb) Der seit Donnerstag vermisste 17-jährige Auszubildende aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden.

2. Fahrgast an Bushaltestelle verletzt - Hanau

(cb) Als ein 31-Jahre alter alkoholisierter Fahrgast am Sonntag die Buslinie 1 an einer Haltestelle verließ, wird er durch bislang Unbekannte angegriffen und verletzt. Der Hanauer stieg, gegen 18.40 Uhr, an der Haltestelle Freigerichtstraße aus, als er von drei oder vier unbekannten Tätern angegriffen wurde. Einer der Angreifer schlug dem Mann unvermittelt ins Gesicht. Nachdem der Geschlagene versuchte sich zu wehren, zückte einer der Männer einen messerähnlichen Gegenstand und verletzte den Hanauer mit zwei Stichen an seinem Gesäß. Die Angreifer sollen alle etwa 25 Jahre alt gewesen sein, die Männer sollen etwa 1,70 groß gewesen sein und alle hatten schwarze kurze Haare. Der Haupttäter soll eine schwarze Jacke getragen haben. Dieser soll ein Messer oder Ähnliches bei sich geführt haben. Der Verletzte musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Schriftzüge auf Gedenktafel: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Mit rotem Permanentmarker haben bislang Unbekannte am Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 22 Uhr, verschiedene Schriftzüge auf eine jüdische Gedenktafel an der Anschrift "Alter Bahnhof" geschrieben. Des Weiteren haben die unbekannten Täter eine Wortgruppe auf der Gedenktafel mit dem Stift unterstrichen. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei den Schriftzügen um keine rassistischen oder antisemitischen Äußerungen. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Schweinwerfer bei zwei Fahrzeugen ausgebaut - Maintal/Dörnigheim

(cb) Auf Scheinwerfer hatten es Fahrzeugteilediebe zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr, abgesehen. Die Täter beschädigten zuerst den Zaun eines Betriebsgeländes in der Otto-Hahn-Straße (10er Hausnummern) und gelangten so zu den abgestellten Fahrzeugen. Hier schlugen sie nach bisherigem Kenntnisstand die Scheiben der zwei hochwertigen BMW ein um anschließend die Frontscheinwerfer fachmännisch auszubauen. Hierbei verursachten sie einen Gesamtsachschaden von geschätzten 500 Euro. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht und flüchtet - Maintal/Bischofsheim

(np) Wer am vergangenen Samstag, gegen 14.10 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Schillerstraße (einstellige Hausnummern) unterwegs war, könnte Zeuge eines Körperverletzungsdelikts geworden sein. Der bislang noch unbekannte Täter schlug zwei im Markt befindlichen Personen ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte, welcher mit einer blauen Jeans, einem weißen Shirt, weißen Turnschuhen sowie einer schwarzen Kappe bekleidet war in unbekannte Richtung. Der Täter wurde auf etwa 1,80 Meter groß geschätzt und soll zwischen 20-25 Jahren alt sein. Die Polizeistation in Maintal nimmt weitere Hinweise zur Sache unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

6. Spardose von Einbrechern gestohlen - Rodenbach

(cb) Die gefüllte Spardose, welche in einem Reihenhaus in der Ulmenstraße (20er Hausnummern) stand, wurde bei einem Einbruch durch Ganoven gestohlen. Die zwei oder drei Einbrecher gelangten am Samstag, zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus und durchsuchten dieses. Mit der erbeuteten Spardose flüchteten die dunkel gekleideten Männer nach der Tat. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro. Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Ermittler.

7. Als Sohn ausgegeben: Trickbetrüger erbeutete rund 5.000 Euro - Flörsbachtal

(np) Ein Betrüger kontaktierte die 73-jährige Geschädigte am 1. November über einen Messenger Dienst und gab vor, ihr Sohn zu sein. Im Verlauf des Schreibwechsels, welcher sich über mehrere Tage erstreckte, erschlich sich der Täter das Vertrauen der Seniorin. Schließlich bat der Betrüger um unterschiedlichste Überweisungen, welche die ältere Dame für ihn tätigte. Der Schwindel flog erst auf, als geschultes Bankpersonal die ungewöhnlichen Kontobewegungen bemerkten und stoppten. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

Offenbach, 11.11.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

