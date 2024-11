Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brenzlige Festnahmesituation: Anzeigen gegen 26-Jährigen; Täter nehmen Mann Jacke mit Handy ab; Wer hat die Parolen und Hakenkreuze aufgesprüht? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Streit unter Jugendlichen: eine Peron verletzt - Mühlheim

(cb) Im Bürgerpark in der Mühlheimer Innenstadt soll es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein. Einer der Beteiligten wurde hierbei leicht verletzt. Ein 10-Jahre alter Junge und ein 12-Jähriger sollen beim gemeinsamen Spielen aneinandergeraten sein. Die beiden Schüler sollen sich verbal gestritten haben. Der ältere Bruder (14 Jahre alt) des 10-Jährigen und weiter Freunde von diesem sollen in der Folge dazu gekommen sein. Ersten Erkenntnissen nach soll der 14-Jahre alte Schüler mit einem Gleichaltrigen den Kontrahenten seines kleinen Bruders beleidigt und bedroht haben, bevor sie diesen festgehalten und mehrfach geschlagen haben sollen. Der 12-jährige Schüler erlitt durch den Angriff mehrere Verletzungen im Gesichts- und Bauchbereich und musste zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die beiden 14-Jahre alten mutmaßlichen Angreifer konnten in der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Parks festgestellt werden. Drei ihrer Begleiter flüchteten vor der eintreffenden Polizei. Die beiden Jugendlichen mussten zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Im Anschluss wurden die Schüler aus Mühlheim an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittler suchen nun Zeugen und bitten diese, sich unter der 06108 6000-0 zu melden.

2. Wer hat die Parolen und Hakenkreuze aufgesprüht? - Mühlheim

(cb) Auf einem Spielplatz im Hennigweg musste ein Mitteiler am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, verschiedene Farbschmierereien feststellen. Unbekannte hatten ein Hakenkreuz sowie zwei rassistische Parolen mit roter Farbe auf den Kinderspielplatz gesprüht. Des Weiteren wurden Schimpfwörter, Buchstaben- und Zahlenkombinationen mit gelber und schwarzer Farbe auf den Spielplatz und den angrenzenden Feldweg gesprüht. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Kripohotline 069 8098-1234 an die Polizei.

3. Brenzlige Festnahmesituation: Anzeigen gegen 26-Jährigen - Dietzenbach

(lei) Dieses Situation ging gerade nochmal glimpflich aus: Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag in der Babenhäuser Straße einen 26-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem er eine gleichaltrige Frau sexuell belästigt haben soll. Gegen 15.40 Uhr hatten mehrere Passanten den Beamten mitgeteilt, dass sich ein Mann in der Nähe des Kreisels lautstark mit einer Dame unterhalten würde und der Mann den Angaben zufolge auch ein Messer im hinteren Hosenbund stecken haben soll. Kurz darauf lokalisierte eine Polizeistreife den 26-jährigen Tatverdächtigen, der sich beim Anhalten des Streifenwagens direkt und lauthals schreiend auf die Beamten zubewegte. Da er die Hände hinter dem Rücken hielt und in dem Moment nicht erkennbar war, was er vorhatte, forderten ihn die Polizisten lautstark auf, seine Hände zu zeigen. Da er dies jedoch offensichtlich ignorierte und sich weiter auf die Uniformierte zulief, drohten die Beamten ihm den Einsatz der Schusswaffe an. Nach einer erneuten energischen Aufforderung der Beamten brachte er seine Hände dann doch nach vorne, woraufhin die Fesselung des Mannes erfolgte und es bei der Androhung der Dienstwaffe blieb. Ein Messer trug der junge Mann letztlich nicht bei sich, wahrscheinlich hatte er dieses nach Aussage eines Zeugen zwischenzeitlich weggeworfen; eine Absuche des Weges erbrachte dazu jedoch keine weiteren Feststellungen. Was den zugrundeliegenden Sachverhalt betraf, so soll der Mann die 26-Jährige zuvor bedroht und beleidigt haben. Zudem soll er gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen haben, weswegen gegen ihn nun wegen mehrerer Delikte ermittelt wird. Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, musste er mit auf die Polizeiwache, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine Blutentnahme durchgeführt wurden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden (069 8098-1234).

4. Täter nehmen Mann Jacke mit Handy ab - Langen

(cb) Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen Raubes in der Bahnhofsanlage aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese soll sich am Sonntag, gegen 4.30 Uhr, ereignet haben. Ein 30-Jahre alter Mann befand sich gerade auf dem Nachhauseweg, als er im Bereich des Bahnhofes Langen von zwei bis dato unbekannten Männern angegriffen wurde. Die Angreifer haben den Mann durch einen Schlag ins Gesicht verletzt und ihm anschließend seine Jacke samt Handy und Geldbörse weggenommen. Beide Täter waren dunkel gekleidet und trugen Stoffmützen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit den Beamten des Fachkommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

5. Unbekannte nach Einbrüchen in Wohnung flüchtig - Dreieich/Sprendlingen

(np) Gleich zwei Mal schlugen Einbrecher am frühen Sonntagabend, zwischen 16.00 und 20.50 Uhr, jeweils in der Rosenaustraße (10er Hausnummern), sowie in der Liebknechtstraße (100er Hausnummern) zu und verursachten hierbei einen Sachschaden. Dieser liegt nach bisherigem Stand im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat die Diebe, welche eine Regenjacke und Goldschmuck erbeuteten gesehen? Sachdienliche Hinweise können bei der Kripohotline unter der Rufnummer 069 8098-1234 mitgeteilt werden.

6. Zeugen gesucht: Fahrzeugseite des Hyundai beschädigt - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Ein bislang unbekannter hat am Donnerstag innerhalb von 10 Minuten einen schwarzen Hyundai beschädigt. Der schwarze Kleinwagen parkte, gegen 13.10 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße (10er Hausnummern) als dieser durch den Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Ohne sich um den Schaden von ungefähr 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallbeteiligte. Die Polizei in Neu-Isenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06074 4837-0 um Zeugenhinweise.

7. Täter flüchten nach Einbruch in Wohnung mit Schmuck im Wert von 12.000 Euro - Dreieich/Offenthal

(np) Ersten Ermittlungen nach, nutzten Einbrecher ein gekipptes Fenster, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lahnstraße (einstellige Hausnummern) einzusteigen. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum vom 1. November, 20.00 Uhr bis zum 8. November, 13.00 Uhr. Bei der Tat erbeuteten die Langfinger diversen Goldschmuck und flüchteten anschließend. Hinweise nehmen die Ermittler des Fachkommissariates unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 11.11.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell