Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pärchen mit Kind auf mutmaßlicher Diebestour: Schnelle Festnahme auf frischer Tat

Hanau / Großauheim (ots)

(lei) Am Samstagmorgen meldete sich der Inhaber eines Geschäfts für Bad-Ausstattung gegen 9.30 Uhr bei der Polizei, um einen Einbruch in seinen Betrieb zur Anzeige zu bringen - geschehen wohl in der vorangegangenen Nacht, so der Mitteiler. Als er kurz darauf erneut bei den Beamten anklingelte, sorgte dies dann prompt für ein sofortiges und zügiges Anfahren mehrerer Polizeistreifen zu der in der Benzstraße gelegenen Firmenadresse. In dem zweiten Anruf hieß es nämlich nun, dass noch fremde Personen vor Ort seien und Gegenstände vom Gelände tragen würden. Kurz darauf klickten bei einem 29-Jährigen in einem Gebüsch unweit des Geschäfts die Handschellen. Dorthin hatte sich der Mann noch zu Fuß flüchten können, ehe ihn die Polizisten vorläufig festnahmen. Da noch von einer zweiten tatverdächtigen Person die Rede war, die in einem Nissan Qashqai unterwegs sei, suchten die Beamten auch nach ihr. Kurz darauf war auch diese Fahndung erfolgreich: Eine 32-Jährige am Steuer des Wagens, den die Uniformierten im Bereich der John-F.-Kennedy-Straße stoppten, wurde ebenfalls dingfest gemacht. Bei ihr handelte es sich offenbar um die Lebensgefährtin des 29-Jährigen, die wiederum mit dem gemeinsamen Kind in dem Auto unterwegs war, zuvor jedoch ebenfalls in der Nähe des Firmengeländes gewesen sein soll.

Ihr Partner zeigte sich reumütig und führte die Beamten anschließend zu einem Versteck, an dem er den größten Teil des Stehlguts gebunkert hatte, welches er zuvor aus dem Gebäude entwendet haben soll - ein Ablageort in der Nähe der Bahngleise. Nach ersten polizeilichen Erhebungen handelte es sich bei der Beute um mehrere Bohrmaschinen sowie Bad-Armaturen im Gesamtwert von rund 4.000 Euro, die sichergestellt und zum Teil bereits auch schon an den Geschädigten ausgehändigt wurden. Auf dem Fluchtweg fanden die Polizisten zudem eine Hose, Handschuhe und weiteres augenscheinliches Diebesgut - alle Gegenstände wurden für spurensichernde Maßnahmen ebenfalls in amtliche Verwahrung genommen. Bei der Begehung des Firmengeländes wurde außerdem festgestellt, dass neben dem Firmengebäude auch in ein dort abgestelltes Wohnmobil eingebrochen wurde. Das Diebesgut aus dem Wohnmobil - Alkohol, ein Brettspiel und ein Feuerlöscher - sollen der 29-Jährige, so der Vorwurf, ebenfalls außerhalb des Geländes zum Abtransport deponiert haben. Der Sachschaden an dem Gefährt wird auf gut 1.000 Euro beziffert.

Doch damit nicht genug: Den bisherigen Erkenntnisse zufolge soll der 29-Jährige in das gleiche Geschäft bereits in der Nacht von 18. auf den 19. September gewaltsam eingestiegen sein (am 20.09.2024 berichteten wir zu der bis dato ungeklärten Tat).

Beide Erwachsenen, gegen die hinsichtlich der aktuellen Taten nun wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt wird, mussten letztlich unter anderem für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit auf die örtliche Polizeistation, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

Offenbach, 11.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell