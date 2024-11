Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: POL-OF: Zeugenaufruf nach Alkoholfahrt

Stadt Offenbach am Main (ots)

Schadenträchtiger Verkehrsunfall unter Alkohol - Offenbach

Rund 17.000 Euro Schaden an vier Fahrzeugen, davon zwei wirtschaftliche Totalschäden, sind das Ergebnis einer Alkoholfahrt am frühen Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, in der Beethovenstraße (30iger Hausnummer). Ein 64-jähriger Citroen-Fahrer aus Offenbach befuhr die Beethovenstraße in Richtung Weikertsblochstraße, als er offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stehend, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit drei am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte, ehe er wenige Meter danach zum Stehen kam. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte der Offenbacher nicht. Das Polizeirevier Offenbach sucht dennoch Zeugen, welche sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich des Unfallortes aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können. Es wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-8098-5100 mit der Polizei Offenbach in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 09.11.2024, RENKER, PvD

