Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgänger angefahren und abgehauen; Zeugensuche nach Körperverletzung; Auseinandersetzung in Heusenstamm; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fußgänger angefahren und abgehauen - Offenbach

(fg) Über leichte Schmerzen am rechten Knie klagte ein 28-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis, nachdem dieser am Mittwochabend, gegen 21.50 Uhr, von einem Auto angefahren worden war. Da der Unfallverursacher flüchtete, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter in einem Land Rover mit OF-Kennzeichenschildern die Austraße, übersah an der Einmündung zur Mainstraße offenbar eine rotzeigende Ampel und touchierte den auf der Straße befindlichen Fußgänger. Dieser wurde durch den Wagen touchiert und musste nach eigenen Angaben zur Seite springen. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

2. Zeugensuche nach Körperverletzung in der Mittelseestraße - Offenbach

(fg) Nach einer Körperverletzung am Mittwochnachmittag in der Mittelseestraße, bei der ein 58-Jähriger unter anderem einen Zahn verlor sowie Prellungen am Arm und Hals erlitt, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14.30 Uhr sei es aus bislang unbekannten Gründen zu Streitigkeiten gekommen. Daraufhin habe der 1,85 Meter große Unbekannte den Offenbacher geschlagen. Der Gesuchte ist etwa 60 Jahre alt und hat graue sowie kurze Haare. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Zeugensuche nach Auseinandersetzung - Heusenstamm

(fg) Im Zuge eines Streitgesprächs soll ein 33-Jähriger einem Hanauer in der Paulstraße am Freitagmorgen, gegen 1.30 Uhr, zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Im weiteren Verlauf habe der Tatverdächtige eine Eisenstange eines Straßenschilds aufgenommen und sei dem Hanauer rund 300 Meter hinterhergerannt. Zudem soll er den 26 Jahre alten Mann bedroht haben. Weshalb es zu dem Streit kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Unfallverursacher fuhr davon: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) "Ich musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem entgegenkommenden Auto handelte es sich offenbar um einen schwarzen BMW mit OF-Kennzeichen." Dies teilte eine Opel-Fahrerin einer Streifenbesatzung im Rahmen der Anzeigenaufnahme am Donnerstagnachmittag mit. Die Autofahrerin war gegen 16.40 Uhr auf der Werner-Hilpert-Straße (einstellige Hausnummern) unterwegs, als ihr der schwarze Wagen teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Beim Ausweichen kollidierte der Opel mit mehreren am Straßenrand befindlichen Steinen. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizei in Dietzenbach zu melden.

Offenbach, 08.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell