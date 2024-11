POL-OF: Einbrecher von Hausbewohner ertappt; Exhibitionistische Handlungen: Polizei sucht Zeugen; Feuerwerkskörper in Sporthalle gezündet: Zeugensuche! und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher von Hausbewohner ertappt - Hanau

(cb) Ein Langfinger brach am Mittwochabend, gegen 18.10 Uhr, über den Balkon in eine Wohnung in der Leipziger Straße (40er Hausnummern) ein. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses überraschte den Täter und informierte umgehend die Polizei. Als die Streifenbesatzung mit Diensthund nur wenige Minuten später vor Ort eintraf, stellten diese fest, dass der etwa 1,80 Meter große Mann mit dunkler Kleidung bereits geflüchtet war. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Exhibitionistische Handlungen: Polizei sucht Zeugen - Hanau / Großauheim

(fg) In der Hopfengartenstraße im Bereich der 20er Hausnummern soll sich ein 16- bis 20-Jähriger am Mittwochnachmittag entblößt haben, weshalb die Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht. Der Unbekannte, der etwa 1,80 Meter groß war und eine dünne Statur hatte, soll sein Glied herausgeholt und mit diesem herumgewackelt haben. Der Gesuchte hatte schwarze sowie lockige Haare, welche an den Seiten kurz rasiert waren. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

3. Wer kann Hinweise zum Einbrecher geben? - Nidderau / Heldenbergen

(fg) Über das Schlafzimmerfenster ist ein Unbekannter am Freitagmorgen, gegen 8.20 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Straße "Kellerberg" (10er Hausnummern) geklettert und hat anschließend ein Schmuckkästchen mitgehen lassen. Als der Eindringling merkte, dass er beobachtet wird, habe er seine Beute zurückgelassen. Anschließend flüchtete der komplett schwarz gekleidete Unbekannte. Er war 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Feuerwerkskörper in Sporthalle gezündet: Zeugensuche! - Maintal / Bischofsheim

(np) Bislang unbekannte Täter zündeten am frühen Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, bei einem Fußballtraining in der Sporthalle einer Schule in der Adalbert-Stifter-Straße (50er Hausnummern) einen Feuerwerkskörper. Dieser wurde durch einen Spalt einer Zugangstür ins Halleninnere geworfen, ehe er detonierte. Nach bisherigen Angaben wurde hierbei keines der trainierenden Kinder verletzt. Wer Angaben zu einem möglichen Verursacher machen kann, kann sich mit der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 in Verbindung setzen.

5. Streit im Straßenverkehr: Wechselseitige Anzeigen wegen Körperverletzung - Erlensee / Rückingen

(fg) Es soll in der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Vorfahrtsverstoß gekommen sein: Am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, mündeten verbale Streitigkeiten zwischen einem 52-Jährigen und einem 20-Jährigen in einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei hat dahingehend zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung gefertigt. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II zu melden.

6. Unbekannter besprüht Mann mit Pfefferspray - Schlüchtern

(cb) Die Beamten in Schlüchtern haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat vom Dienstag geben können. Ein 20-Jähriger war gegen 13 Uhr auf dem Gehweg der Lotichiusstraße (20er Hausnummern) unterwegs, als er von einem Unbekannten mit Reizstoff besprüht wurde. Hierbei erlitt der Sinntaler leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Der Angreifer war etwa 17 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Unter seinem Basecap hatte der Mann schwarze Haare. Auffällig war, dass der Täter seine Bauchtasche um den Hals trug. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 an die Polizei in Schlüchtern.

Offenbach, 07.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

