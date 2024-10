Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Vorfahrt missachtet

Drei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag auf der B466 bei Bad Überkingen.

Um 18.21 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf in der Hausener Straße. Er bog nach links auf die B466 in Richtung Deggingen ab. Von links kam ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter. Der hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der VW noch gegen einen herannahenden Toyota. Den lenkte ein 33-Jähriger. Durch die Kollision erlitten der 18-Jährige sowie sein 19-Jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der leicht verletzte 60-jährige Mercedes-Fahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Abschlepper kümmerten sich um den Sprinter sowie den VW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Totalschäden schätzt die Polizei am Sprinter auf 15.000 Euro, den am VW auf 15.000 Euro. Die B466 musste zeitweise komplett gesperrt werden.

