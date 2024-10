Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Traktor contra Pkw

Mit Verletzungen kam am Dienstag ein 84-Jähriger nach einem Unfall bei Schwendi ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 15.45 Uhr. Ein 61-Jähriger bog mit seinem Traktor aus einem Forstweg nach rechts auf die L265 in Fahrtrichtung Schönebürg ab. Von links aus Richtung Hürbel kam ein 84-Jähriger mit seinem Suzuki. Der fuhr in Richtung Schönebürg und hatte Vorfahrt. Den übersah wohl der Traktor-Fahrer. Der Fahrer des Suzuki konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Pkw nach links von der Straße geschleudert und landete in der Böschung. Bei dem Unfall wurde der Senior in seinem Auto eingeklemmt. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 84-Jährigen in eine Klinik. Der Fahrer des Traktor blieb unverletzt. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Den Schaden an dem Pkw schätzt der Verkehrsdienst Laupheim auf etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens am fahrbereiten Traktor wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die L265 zwischen Hürbel und Schönebürg bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

