Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 30.000 Schaden bei Hausbrand

Landkreis Sömmerda (ots)

Sonntagabend löste ein Hausbrand in Leubingen im Landkreis Sömmerda einen Einsatz der Rettungskräfte aus. Ein Unbekannter hatte in dem leerstehenden Gebäude sein Unwesen getrieben und ein Feuer gelegt. Dieses hatte sich in dem baufälligen Einfamilienhaus schnell ausgebreitet. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen verhindert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. (SE)

