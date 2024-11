Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt: Zeugen gesucht; Unbekannter setzte Mülltonne in Brand und flieht ; Streit unter Schülern und mehr

1. Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt: Zeugen gesucht - Hanau

(cb) Mit seinem weißen Mountainbike war ein Hanauer am Dienstag, gegen 6.20 Uhr, auf dem Fahrradstreifen der Antoniterstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ihn beim Vorbeifahren touchierte. Daraufhin stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu. Durch den Zusammenstoß wurde der Hinterreifen des Mountainbikes beschädigt; der Schaden wird auf 150 Euro beziffert. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5699 entgegen.

2. Unbekannter setzte Mülltonne in Brand und flieht - Hanau/Großauheim

(np) Einen Sachschaden von geschätzt 3.000 Euro verursachte ein Unbekannter am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, in der Ernst-Reuter-Straße (20er Hausnummern), als er dort auf noch ungeklärte Weise eine Mülltonne anzündete. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete im Anschluss an die Tat. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Täter gesehen? Hinweise hierzu und der Person können der Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 mitgeteilt werden.

3. Streit unter Schülern - Maintal/Bischofsheim

(cb) Die Beamten in Hanau ermitteln derzeit wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung, bei der am Dienstag, ein 15 Jahre alter Schüler sowie ein 14-Jähriger verletzt wurden. Bereits vor wenigen Tagen sollen die beiden Jugendlichen verbal aneinandergeraten sein. Am Dienstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, trafen sich die beiden Kontrahenten im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße (50er Hausnummern). Zunächst, so die ersten Ermittlungen, haben sich die beiden Jungen beleidigt. Während der verbalen Auseinandersetzung kamen immer mehr Jugendliche hinzu und sollen einen Kreis um die Streitenden gebildet haben. Ein Unbekannter aus dieser Gruppe soll den Jüngeren festgehalten haben, während der Ältere mutmaßlich auf diesen eingeschlagen haben soll. Hierbei erlitt dieser eine Kopfplatzwunde sowie Abschürfungen im Gesicht, welche in einem Krankenhaus ärztlich behandelt wurden. Nachdem sich der Geschlagene losreißen konnte, soll er im Gegenzug auf den 15-jährigen Schüler eingeschlagen und diesen im Gesicht verletzt haben. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

4. E-Bike im Wert von 1.500 Euro gestohlen. Wer hat die Diebe gesehen? - Bruchköbel

(np) In der Nacht zum Sonntag stahlen bislang Unbekannte ein grau-schwarzes E-Bike der Marke Scott, welches zum Zeitpunkt der Tat an einen Fahrradständer in der Straße "Am Germanenring" (einstellige Hausnummern) angeschlossen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 90 10-0 entgegen.

5. Fahrt eines blauen Chevrolet endete im Zaun - Bad Soden-Salmünster

(cb) Die Fahrt eines bislang unbekannten Fahrzeugführers in seinem blauen Chevrolet endete am Dienstagabend in einem Stabmattenzaun an der Anschrift "Am Linnenacker" (einstellige Hausnummern). Eine Streifenwagenbesatzung wollte am Dienstagabend gegen 23.55 Uhr ein Chevrolet Kalos, der die Straße "Am Palmusacker" in Richtung Weinstraße fuhr, kontrollieren, da am Fahrzeug augenscheinlich keine Kennzeichen angebracht waren. Die Schutzleute fuhren daraufhin dem blauen Wagen nach und gaben Anhaltezeichen. Ohne auf diese zu reagieren soll sich der Fahrzeug-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit der möglichen Verkehrskontrolle entzogen haben. Der blaue Chevrolet soll über die Frankfurter Straße, Münsterbergstraße, Parkstraße, Weilersweg, Stolzenthalstraße, Karl-Roth-Straße, "Am Linnenacker", Gerhard-Radke-Straße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet sein, bevor er außer Sicht der Beamten geriet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem blauen Wagen konnte dieser "Am Linnenacker", kollidiert mit einem Stabmattenzaun, festgestellt werden. Das Auto wies Beschädigungen an der Fahrzeugfront auf und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeuglenker sowie mögliche Insassen flüchteten. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, setzten sich bitte mit der Polizei in Bad-Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0 in Verbindung.

