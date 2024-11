Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beleidigungen aufgesprüht; Bargeld von Schülerin gefordert; Wer hat den schwarzen Punto touchiert? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Beleidigungen aufgesprüht - Offenbach

(cb) Ein Mitarbeiter der Stadt Offenbach musste am Mittwochmorgen feststellen, dass bislang Unbekannte Beleidigungen und Buchstaben auf einen Rollkasten und Fassadenteile in der Bieberer Straße (270er Hausnummern) gesprüht hatten. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 6.50 Uhr. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Rufnummer 06181 100-120 an die Ermittler der Fachdienststelle.

2. Wem gehört der beschädigte weiße BMW? Geschädigter nach Unfallflucht gesucht - Obertshausen

(np) Wer gestern einen Unfallschaden an seinem in der Bauerbachstraße (einstellige Hausnummern) geparkten Fahrzeug feststellen konnte, wird gebeten sich bei der Polizeistation in Heusenstamm zu melden. Der Unfallverursacher meldete sich am frühen Abend bei den ermittelnden Beamten, er habe gegen 18.30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten weißen BMW X3 touchiert und hierbei beschädigt. Die Fahrerin oder der Fahrer des weißen BMW wird nun gebeten, sich mit der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 in Verbindung zu setzten.

3. Bargeld von Schülerin gefordert - Mühlheim

(cb) Eine bislang unbekannte Jugendliche sprach am Dienstagnachmittag eine elfjährige Schülerin in einem Drogeriemarkt in der Schillerstraße (70er Hausnummern) an und fragte nach Bargeld. Kurz nach 17 Uhr verließen beide Mädchen das Geschäft. Im Bereich des Parkplatzes griff die Ältere, welche zwischen 14 und 15 Jahre alt sein soll und lange schwarze Haare hatte, nach dem Handy der Jüngeren. Sie forderte Bargeld von der Schülerin und drohte dieser Gewalt an. Daraufhin übergab das Mädchen etwas Bargeld an die Ältere. Die Jugendliche, welche einen beigen langen Mantel, einen weißen langen Rock und beigefarbene Schuhe der Marke "UGG" trug, flüchtete anschließend. Sie führte außerdem eine Einkaufstüte mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Wer hat den schwarzen Punto touchiert? - Rodgau/Weißkirchen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallbeteiligter, als dieser am Dienstag in der Hauptstraße (20er Hausnummern) einen Fiat streifte. Der Fiat Punto parkte seit Dienstagabend, 18 Uhr, am dortigen Fahrbahnrand. Die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite stellte der Fahrzeugbesitzer am Mittwoch, gegen 6.30 Uhr, fest. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Polizei in Heusenstamm.

5. Diebe brachen Baucontainer auf und verursachen Sachschaden von 30.000 Euro - Langen

(np) Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr und Dienstagvormittag, 11.45 Uhr, in einen Baucontainer ein, welcher sich auf einem Baustellengrundstück in der Darmstädter Straße (70er Hausnummern) befindet. Aus diesem stahlen sie neben diversen Baumaterialien eine Rüttelplatte sowie eine Bohrmaschine. Die Polizei bittet nun Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Offenbach, 06.11.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

