POL-OF: Gefährliche Körperverletzung bei Fußballspiel: Polizei ermittelt ; In Kosmetikladen eingebrochen; Ganoven wollten in Baucontainer einbrechen

1. Ganoven wollten in Baucontainer einbrechen - Hanau/Großauheim

(cb) Zwei Schlösser eines Baustellecontainers in der Josef-Bautz-Straße (20er Hausnummern) konnten bislang Unbekannte zwischen Montagabend, 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, aufbrechen. Die zusätzlichen Sicherungen des Containers verhinderten jedoch ein Eindringen in das Innere, sodass die Ganoven unverrichteter Dinge flüchteten. Die Beamten der Polizeistation Großauheim sind für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 erreichbar.

2. In Kosmetikladen eingebrochen - Bruchköbel / Roßdorf

(cb) Das Einbruchskommissariat in Hanau hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aus einem gewerblichen Raum aufgenommen, denn Unbekannte brachen am Donnerstag, zwischen 20 und 23 Uhr, in einen Kosmetikladen in Roßdorf ein. Die Einbrecher drangen in die Geschäftsräume in der Schießstraße (einstellige Hausnummern) ein und klauten aus dem Salon unter anderem Duftkerzen, Stühle und Bargeld. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 350 Euro beziffert. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Ermittler.

3. Gefährliche Körperverletzung bei Fußballspiel: Polizei ermittelt - Jossgrund / Pfaffenhausen

(fg) Im Rahmen eines Fußballspiels am 25. Oktober in Jossgrund (Pfaffenhausen) auf dem dortigen Sportplatz in der Austraße kam es nach einem Foul zu einer gefährlichen Körperverletzung, weshalb die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat. Dahingehend wurde auch ein Video sichergestellt, welches die Körperverletzung zeigen soll. Kurz vor Ende des Spiels, gegen 21.15 Uhr, soll ein Spieler seinen Gegner gefoult haben. Daraufhin rannte ein anderer Mannschaftsspieler auf den Spieler zu und soll diesem mit ausgestrecktem Fuß gegen den Brustkorb gesprungen sein. Der Gefoulte und ein weiterer Mitspieler sollen den 27-Jährigen ebenfalls geschlagen und getreten haben. Gegen die drei Fußballer im Alter von 20, 22 und 28 Jahren wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

