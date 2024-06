Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer verunfallt alleinbeteiligt +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Freitagabend verunfallte ein Motorradfahrer alleinbeteiligt und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen hinzu.

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Oldenburger mit seinem Motorrad die Nadorster Straße. An einer Kreuzung musste dieser aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel zunächst halten. Nachdem die Ampel für den Motorradfahrer wieder Grünlicht zeigte, setzte dieser seine Fahrt fort. Beim Anfahren und Überfahren der Kreuzung verlor der Oldenburger bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend stieß er mit einem geparkten Fahrzeug am Fahrbahnrand zusammen.

In Folge des Verkehrsunfalls zog sich der 21-jährige Oldenburger lebensbedrohliche Verletzungen hinzu. An der Unfallstelle versorgten Ersthelfer den Verletzten. Rettungskräfte brachten diesen anschließend in ein Krankenhaus.

(781161)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell