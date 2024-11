Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Stadt Offenbach (ots)

38-Jährige nach mutmaßlichem Streit schwer verletzt

(cb) Nachdem eine 38 Jahre alte Frau am Dienstagnachmittag bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Starkenburgring schwer verletzt wurde, haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei in Offenbach Ermittlungen eingeleitet. Diese richten sich gegen einen 42-Jährigen, der sich nach der mutmaßlichen Tat selbst in eine Unglückslage gebracht haben soll und schwere Verletzungen davontrug.

Nach bisher vorliegenden Informationen soll der Mann gegen 16.45 Uhr nach einem verbalen Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Starkenburgring die Frau körperlich angegangen haben. In der Folge habe der Tatverdächtige mehrfach mit einem Messer auf die 38-Jährige eingewirkt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Verdächtige soll anschließend von einem Balkon gesprungen sein, wobei er sich selbst schwere Verletzungen zuzog. Er musste notfallmedizinisch versorgt werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Personen kennen. Das Tatmotiv ist gegenwärtig noch unklar. Die umfangreichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Presseanfragen sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Zweigstelle Offenbach zu richten.

Offenbach, 06.11.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell