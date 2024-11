Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Burhaan Kadir?

Schlüchtern/Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) Wo ist Burhaan Kadir aus Schlüchtern? Das fragt derzeit die Kripo in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 16-Jährigen. Der Vermisste wurde zuletzt am Freitagvormittag (1.November), gegen 11 Uhr, im Bereich "Am Hopfenacker" in Schlüchtern gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes.

Burhaan Kadir ist 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schwarze Haare. Er war zuletzt mit einer weißen Jeans und einer grauen Jacke bekleidet. Er ist 16 Jahre alt, wirkt jedoch älter.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 05.11.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

