Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw gerät nach Zusammenstoß mit Traktor in Brand

Geilenkirchen-Beeck (ots)

Mittwochabend (18. September) geriet gegen 17.30 Uhr ein Pkw nach dem Zusammenstoß mit einem Traktor in Brand und musste von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Der Unfall ereignete sich auf einer Feldkreuzung in der Nähe der Prof.-Schröder-Straße. Sowohl der 19 Jahre alte Pkw-Fahrer als auch die 21-jährige Traktorfahrerin blieben unverletzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

