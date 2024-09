Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch (18. September) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Gegen 10 Uhr überquerte die 87-Jährige zu Fuß die Liecker Straße in Höhe eines Cafés in Gehrichtung einer Apotheke. Als die Heinsbergerin fast die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hatte, näherte sich aus Richtung Hochstraße kommend ein E-Scooter-Fahrer, der gegen die rechte Körperhälfte der Seniorin prallte. Durch den Zusammenstoß fiel sie auf die Fahrbahn. Der Fahrer half der Verletzten zunächst wieder auf, flüchtete dann aber in Richtung Krankenhaus. Die Frau verletzte sich so sehr, dass sie von einer Zeugin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Flüchtige war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare und trug eine dunkle Sweatshirtjacke. Wer kann Hinweise zur Identität des E-Scooter-Fahrers geben? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

