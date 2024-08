Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugin nach Verkehrsunfall auf Freiligrathstraße gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 22.08.24, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit einem weißen Kastenwagen der Marke Renault die Freiligrathstraße in Fahrtrichtung Norden. In Höhe der Hausnummer 177 fuhr er an einem am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Cabriolet der Marke Renault vorbei. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen machte nun eine ältere Dame auf sich aufmerksam und wies den 46-Jährigen darauf hin, dass er das Cabriolet am linken Kotflügel touchiert habe. Die Zeugin hinterließ am Unfallort keine Personalien. Der Unfallbeteiligte beschreibt die Zeugin als ca. 70 Jahre alt. Sie soll kurze Haare gehabt haben und Brillenträgerin sein. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts wird diese Frau gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

