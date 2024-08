Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße in Waddewarden

Wangerland (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 22.08.24, 19:00 Uhr bis Sonntag, 25.08.24, 19:30 Uhr, wurde ein auf einem Parkstreifen in der Mühlenstraße in Waddewarden in Höhe der Hausnummer 11 geparkter Pkw Dodge vermutlich beim Vorbeifahren eines anderen Fahrzeuges gestreift. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

