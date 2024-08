POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Jadeallee

Wilhelmshaven (ots) - Presse PI Wilhelmshaven (Stand 25.08.2024, 10:00 Uhr) Zeitraum 23.08.2024 bis 25.08.2024 Freitag, 23.08.2024 Einbruch in Pkw Am Freitag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Pkw in der Gökerstraße Ecke Bremer Straße. Bislang unbekannte Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in den Pkw und entwendeten u.a. eine Gasdruckwaffe. Die Täter blieben bei der ...

