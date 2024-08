Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizei Wilhelmshaven 23.08.-25.08.2024

Wilhelmshaven (ots)

Presse PI Wilhelmshaven (Stand 25.08.2024, 10:00 Uhr) Zeitraum 23.08.2024 bis 25.08.2024

Freitag, 23.08.2024

Einbruch in Pkw

Am Freitag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Pkw in der Gökerstraße Ecke Bremer Straße. Bislang unbekannte Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in den Pkw und entwendeten u.a. eine Gasdruckwaffe. Die Täter blieben bei der Tatausführung unentdeckt, daher bittet die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-942115 um Hinweise.

Samstag, 24.08.2024

Pkw Brände in Wilhelmshaven

Die Wilhelmshavener Feuerwehr und Polizei wurden zu gleich zwei Pkw Bränden alarmiert. Am Morgen des 24.08.2024, um 02.00 Uhr, brannte ein in der Grenzstraße hinter einer Bar abgestellter Pkw und musste abgelöscht werden. Zusätzlich war ein weiteres ortsnah abgestelltes Fahrzeug brandbetroffen. Ein weiterer Pkw-Brand wurde um 03.24 Uhr in der Holtermannstraße durch Anwohner entdeckt. Der Brand konnte durch den Einsatz von Feuerlöschern bekämpft werden. Insgesamt entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. In beiden Fällen können technische Defekte ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeitig nicht vor, daher werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 04421-942.115 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Freitag, 23.08.2024

Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven - Gökerstraße

Auf einem Kundenparkplatz in der Gökerstraße kam es am Freitag, zwischen 11:40 Uhr und 12:05 Uhr zu einem Unfall beim Ein-oder Aussteigen aus dem Pkw. Die Tür wurde gegen ein anderes Fahrzeug geschlagen und verursachte so einen geschätzten Schaden von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04421-942115 an die Polizei Wilhelmshaven.

Freitag, 23.08.2024

Verkehrsunfall - zwei leichtverletzte Personen

Wilhelmshaven - Ostfriesenstraße

Am 23.08.2024, um 11.50 Uhr kommt es im Bereich der Einmündung Inhauser Landstraße / Ostfriesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine auf der Inhauser Landstraße mit ihrem Pkw fahrende 78-jährige Wilhelmshavenerin fährt ungeachtet des bevorrechtigt herannahenden Querverkehrs in den Kreuzungsbereich der Ostfriesenstraße ein. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 71-jährigen Wilhelmshaveners. Bei dem Unfall verletzen sich zwei Personen leicht. Hinzugezogene Rettungskräfte verbrachten die Unfallbeteiligten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Schaden von 17.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung geführt.

