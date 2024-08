POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI für den 23.08.2024

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Pressemeldung PI WHV/FRI für den 23.08.2024

Wilhelmshaven (ots)

++ Auseinandersetzung im Bereich Grenz- und Börsenstraße ++

Am Freitag, 23.08.2024, gegen 21:35 Uhr, wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen ca. 10-15 Personen gemeldet. Vor Ort wurde ein Brüderpaar, 23 und 26 Jahre alt, angetroffen, dass Stichverletzungen aufwies. Im näheren Umfeld wurde eine weitere verletzte Person, ein 36-jähriger Mann angetroffen, der ebenfalls eine Stichverletzung aufwies. Alle Personen sind in Wilhelmshaven wohnhaft. Der genaue Tathergang konnte bislang nicht abschließend aufgehellt werden, jedoch wurde in Tatortnähe nach Zeugenhinweis ein Klappmesser auf einem Flachdach aufgefunden, dass als eine der benutzten Tatwaffen in Frage kommen dürfte. 2 der verletzten Personen mussten stationär in verschiedenen Krankhäusern aufgenommen und noch in der Nacht operiert werden, eine der verletzten Personen konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

++ Arbeitsunfall bei einem Verwertungsbetrieb ++

Am Freitag, den 23.07.24, gegen 16:02 Uhr, wurde die Polizei Wilhelmshaven nebst der Feuerwehr zu einem Betriebsunfall bei einem Verwertungsbetrieb an der Emsstraße gerufen. Ein Gabelstapler war umgekippt und hatte einen der Unterschenkel des Fahrers unter sich eingeklemmt. Zudem hatten sich Betriebsstoffe des Staplers entzündet. Durch das beherzte Eingreifen seiner Arbeitskollegen konnte der 21-jährige Staplerfahrer geborgen werden bevor der Stapler in Vollbrand geriet. Er wurde im Anschluss durch Kräfte der Feuerwehr erstversorgt. Der 21-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen und operiert wurde. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde noch während des Einsatzes informatorisch eingebunden.

