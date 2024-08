POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 23.08.-25.08.2024

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Samstag, über Tag, nutzten bislang unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Münstermannstraße in Jever aus. Sie brachen in das zurzeit unbewohnte Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter Diebesgut erlangt haben. Die Täter entfernten sich nach der Tat unerkannt vom Tatort.

Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten

Unbekannte Täter beschädigten einen Zigarettenautomaten in der Helmsteder Straße in Hohenkirchen. Am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr, fiel einer Anwohnerin auf, dass Unbekannte offensichtlich die Elektronik und den Ausgebaschacht des Automaten beschädigt hatten. Sie informierte daraufhin die Polizei, die den Sachverhalt im Anschluss aufnahm und eine intensive Spurensuche durchführte.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich im Wangerland/ Tettens eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein, an der Hauptstraße, in einer Parkbucht stehender Pkw, durch einen vorbeifahrenden dunklen Pkw am Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unfallverursachende Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Der Zusammenstoß wurde durch Zeugen beobachtet.

Etliche Gefahrenstellen in Zusammenhang mit dem Gewitter Im Rahmen des Gewitters am Samstagabend musste die Polizei etliche Male zu Gefahrenstellen "ausrücken". Durch den Starkregen wurden Straßen zum Teil überschwemmt. Zudem kam es durch den böigen Wind zu umgeknickten Bäumen, einem umgeknickten Fahnenmast, diversen herumfliegenden Ästen und einem, auf die Straße gewehtes Hochzeitszelt, zu gefährlichen Situationen. Über Personenschäden liegen keine Erkenntnisse vor.

Brand eines Einfamilienhauses in Jever

Am Sonntagmorgen, gegen 07:18 Uhr, gingen über den Polizeinotruf und die Polizeidienststelle in Jever diverse Anrufe ein. Nach Angaben der Meldenden stünde der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Jever, Ochsenhammsweg Ecke Kostverloren, in Flammen. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten bestätigten den Sachverhalt. Aus den Fenstern des Dachgeschosses schlugen meterhohe Flammen. Die beiden Hausbewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet. Die Feuerwehren aus Jever und Cleverns übernahmen mit Einsatz der Drehleiter sodann die Löscharbeiten. Die Hausbewohner wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sie hatten beim Verlassen des Hauses Rauchgase eingeatmet. Die Ermittlungen der Brandursache dauern an.

Feuer in Verbrauchermarkt in Jever

Auf Grund der Berichterstattung in der NWZ wird der Sachverhalt als bekannt vorausgesetzt.

