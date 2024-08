Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0475 --Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Georg-Gleistein-Straße Zeit: 06.08.2024, 07:45 Uhr

Ein zwölf Jahre alter Junge wurde bei einem Verkehrsunfall in Vegesack am Dienstagmorgen von einem Kleinbus überrollt. Dabei wurde er schwer am Bein verletzt.

Etwa um 07:45 Uhr wollte die 47 Jahre alte Fahrerin eines Ford Kleintransporters von der A 270 auf die Georg-Gleistein-Straße nach links abbiegen und hielt zunächst kurz an. Gleichzeitig war der Zwölfjährige mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg an dieser Straße unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr die 47-Jährige, obwohl sie nicht vorfahrtsberechtigt war, los. Dabei erfasste sie den Jungen und sein Fahrrad, so dass dieser stürzte und unter den Transporter geriet. Das Bein des Zwölfjährigen wurde überrollt und er erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Passanten und Autofahrer leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Die 47-Jährige erlitt einen Schock.

Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei übernahmen die Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den Jungen dann in ein Krankenhaus brachten. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell