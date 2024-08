POL-HB: Nr.: 0473 --Sprengung einer Granate in Kirchhuchting

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hugo-Schauinsland-Platz Zeit: 05.08.2024, 22.30 Uhr In der Nacht zu Dienstag sorgte ein ungewöhnlicher Vorfall für Aufsehen in der Bremer Innenstadt. Ein 15-jähriger Junge nahm das Steuer eines Linienbusses in die Hand und fuhr damit durch die Stadt, als wäre er ein routinierter Busfahrer. Alles begann damit, dass der Jugendliche sich am Abend einem Busfahrer ...

mehr