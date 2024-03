POL-PPKO: Zwei Seniorinnen vermisst

Koblenz (ots) - Zwischen Freitag, 15.03.2024, 06:15 Uhr, und Samstag, 16.03.2024, 11:00 Uhr, kam es in der Koblenzer Karmeliterstraße zu einem Unfall, bei welchem ein schwarzer Opel Astra Sports Tourer beschädigt wurde. Der Fahrzeughalter stellte seinen PKW am 15.03.2024 unmittelbar nach der Bushaltestelle in der Karmeliterstraße ab. Am nächsten Tag stellte er fest, dass die hintere linke Stoßstange erheblich ...

