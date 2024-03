Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen nach Unfallflucht in der Karmeliterstraße gesucht

Koblenz (ots)

Zwischen Freitag, 15.03.2024, 06:15 Uhr, und Samstag, 16.03.2024, 11:00 Uhr, kam es in der Koblenzer Karmeliterstraße zu einem Unfall, bei welchem ein schwarzer Opel Astra Sports Tourer beschädigt wurde.

Der Fahrzeughalter stellte seinen PKW am 15.03.2024 unmittelbar nach der Bushaltestelle in der Karmeliterstraße ab. Am nächsten Tag stellte er fest, dass die hintere linke Stoßstange erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Dieser dürfte einen Unfallschaden an der Front davongetragen haben.

Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de.

