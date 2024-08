Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in die Friedhofsverwaltung und Floristikläden - 19-Jähriger festgenommen und vorgeführt - Untersuchungshaft erlassen

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 22.08.24, erhielt die Wilhelmshavener Polizei Kenntnis von Einbrüchen in das Gebäude der Friedhofsverwaltung in der Friedenstraße sowie in zwei Blumenläden im Bereich der Gökerstraße und Friedenstraße. Gegen 02:20 Uhr sei es nach Aussage der Anzeigeerstatter zu einem Einbruch in ein Floristikgeschäft in der Gökerstraße gekommen, bei dem der Täter in die Räumlichkeiten gelangte und u.a. Bargeld entwendete. Der Täter konnte unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Ca. zwei Stunden später erfolgte die nächste Meldung, wonach es zu einem Einbruchalarm in das Gebäude der Friedhofsverwaltung in der Friedenstraße gekommen war. Kurze Zeit später meldete sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und teilte mit, dass ein Kollege eine männliche Person in dem Objekt angetroffen habe. Vor Ort trafen die Beamten neben dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf einen amtsbekannten 19-jährigen Wilhelmshavener, der bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich bekannt ist. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in den Hosentaschen des Wilhelmshaveners eine höhere Menge Bargeld sowie Betäubungsmittel und nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest. Die weitere Ermittlungsarbeit ergab, dass dieser außerdem mutmaßlich für den Einbruch in der Friedenstraße verantwortlich ist. Hier blieb es jedoch bei einer Versuchstat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Wilhelmshaven einen Haftbefehl, der am Freitagnachmittag vollstreckt und nach der richterlichen Vorführung bestätigte wurde. Der Heranwachsende befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

