FW-LEV: Ehrungen und Führungswechsel bei der Jugendfeuerwehr - Feierliche Verabschiedung von Stadtjugendfeuerwehrwartin Ronja Jakobi

Ehrungen und Führungswechsel bei der Jugendfeuerwehr - Feierliche Verabschiedung von Stadtjugendfeuerwehrwartin Ronja Jakobi

Leverkusen

Leverkusen, den 04. September 2024 - Am Mittwoch fanden bei der Jugendfeuer-wehr in Leverkusen besondere Ehrungen und ein zentraler Führungswechsel statt. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden die engagierten Jugendlichen mit der Jugendflamme 1 und 2 ausgezeichnet. Diese bundeseinheitliche Auszeichnung ist ein Nachweis über die Ausbildungsinhalte, welche die Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr durchlaufen.

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verabschiedung von Ronja Jakobi, die nach zehn Jahren als Stadtjugendfeuerwehrwartin ihr Amt niederlegt. Frau Jakobi blick auf eine bemerkenswerte Karriere innerhalb der Jugendfeuerwehr Leverkusen zurück. Bereits im Alter von 13 Jahren trat sie der Jugendfeuerwehr in Rheindorf bei. Mit 17 Jahren begann sie, sich aktiv als Betreuerin in der Jugendfeuerwehr zu engagieren. Ihre Führungsqualitäten und ihr unermüdlicher Einsatz führten sie zunächst für sieben Jahre in die Position als stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwartin, bevor sie 2014 die Rolle der Stadtjugendfeuerwehrwartin übernahm.

In Anerkennung ihrer hervorragenden Leistungen im Feuerwehrwesen wurde Frau Jakobi mit dem deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz ausgezeichnet. Besonders hervorgetreten ist sie durch die Ausarbeitung und Einführung eines umfassenden Schutzkonzeptes für die Kinder und Jugendlichen sowie die Aus- und Weiterbildung der Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer. Diese Verdienste haben die Jugendarbeit in der Feuerwehr Leverkusen nachhaltig geprägt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch die Nachfolge von Frau Jakobi bekanntgegeben. Neuer Stadtjugendfeuerwehrwart wird Frank Jancke, der bereits seit 2014 die Stellvertretung innehat. Zur stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwartin wurde Enya Rüter ernannt. Zusätzlich wurden Jessica Hildebrand, Johanna Zabinski und Giuliano Kuhles zu Jugendfeuerwehrwarten ernannt.

Die Feuerwehr Leverkusen bedankt sich bei Ronja Jakobi für ihr herausragendes Engagement und wünscht ihr und den neuen Verantwortlichen alles Gute für die zukünftigen Aufgaben.

