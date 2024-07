Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Balkonbrand Albert-Schweitzer-Straße

Leverkusen (ots)

Am 21.07.2024 um 13:04 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen über einen Brand in der Albert-Schweitzer-Straße informiert. Nach Angaben des Meldenden soll es in einer Wohnung brennen und auf dem Balkon eine Rauchentwicklung zu sehen sein. Daraufhin wurden umgehend der Führungsdienst, Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen sowie Kräfte der Einheiten Steinbüchel und Schlebusch zur Einsatzstelle alarmiert. Durch den ersteintreffenden Rettungswagen konnte beim Eintreffen bereits Brandgeruch auf der Straße festgestellt werden. Nach der ersten Erkundung konnte ein Brandereignis auf einem Balkon im 7. OG festgestellt werden, welches durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mittels Kleinlöschgeräte abgelöscht wurde. In der betroffenen Wohnung wurde eine Person angetroffen, diese wurde zur Kontrolle an den Rettungsdienst übergeben, musste allerdings nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Parallel gab es noch zwei weitere Einsätze.

Am Grünen Weg ist ein ca. 30cm dicker Baum umgestürzt, der vom Löschzug Wiesdorf der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet wurde. In Bergisch-Neukirchen war eine gestürzte Person in einer Wohnung, die die Wohnungstür nicht mehr selbständig öffnen konnte. Die Tür wurde durch Kräfte der Feuerwehr geöffnet und vom Rettungsdienst versorgt.

