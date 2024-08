FW-LEV: Verkehrsunfall Am Scherfenbrand

Feuerwehr Leverkusen

Gegen 04:24Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen über einen Verkehrsunfall auf der Straße Am Scherfenbrand über die Notrufnummer 112 informiert. Eine Person solle unter dem PKW eingeklemmt sein.

Die Leitstelle entsandte umgehend den Einsatzführungsdienst, Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Einheit Schlebusch der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug zur Einsatzstelle. An der Einsatzstelle bestätigte sich die gemeldete Lage. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereiteten umgehend eine technische Rettung der Person unter dem PKW vor und führten diese schnellstmöglich durch. Nach der Rettung der Person wurde diese umgehend durch den Rettungsdienst versorgt. Leider verstarb die Person noch an der Einsatzstelle. Zur Betreuung der Angehörigen wurde eine Notfallseelsorgerin hinzugezogen. Die Insassen des PKW wurden zur weiteren Betreuung in das Klinikum Leverkusen transportiert.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Leverkusen waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz.

