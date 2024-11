Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 10.11.2024

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Verkehrsunfall mit sieben Verletzten - Bruchköbel

Am Sonntagmorgen, um 01.17 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer aus Obertshausen fuhr mit seinem BMW von der Bahnhofstraße kommend in die Hauptstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 41-Jährigen aus Frankfurt, der mit seinem VW Bus in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde das Fahrzeug des 41-Jährigen so abgelenkt, dass noch zwei weitere, geparkte, Fahrzeuge sowie eine Beleuchtungseinrichtung beschädigt wurden. Eine 16-jährige Beifahrerin des BMW wurde bei dem Unfall schwer, die anderen beteiligten Personen im Alter zwischen 16 und 41 Jahren leicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 87.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 10.11.2024, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

