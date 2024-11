Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dieseldiebe zapften Kraftstoff ab: Zeugen gesucht!; Dieb flüchtig nach Einbruch auf Baustelle; Täterfestnahme in Sachsen-Anhalt: Zwei Autos zuvor im Main-Kinzig-Kreis entwendet

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1.Dieseldiebe zapften Kraftstoff ab: Zeugen gesucht! - Niederdorfelden

(fg) Zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, waren Unbekannte auf einer Baustelle hinter dem Bürgerhaus in Niederdorfelden an einem dort abgestellten Bagger zugange und zapften Diesel ab. Die Dieseldiebe hantierten zuerst an den Betriebsklappen und zapften anschließend rund 400 Liter Kraftstoff ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Dieb flüchtig nach Einbruch auf Baustelle - Maintal/Wachenbuchen

(np) Normale Statur, dunkle Kapuzenjacke und Rucksack. So kann der Einbrecher, welcher sich vergangene Samstagnacht gegen 23.45 Uhr an einem Container einer Baustelle in der Kreisstraße (800er Hausnummern) zu schaffen machte, beschrieben werden. Der Langfinger überwand hierbei unter Gewalteinwirkung das Schloss des Containers und stahl aus diesem nach bisherigen Angaben ein Notstromaggregat, eine Motorsense und zwei Kettensägen in einem derzeit geschätzten Wert von 2.800 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

1. Täterfestnahme in Sachsen-Anhalt: Zwei Autos zuvor im Main-Kinzig-Kreis entwendet

(fg) Durch das schnelle Einleiten der Fahndungsmaßnahmen seitens der ermittelnden Kriminalpolizei konnten zwei mutmaßliche Autodiebe am Montagmorgen in Sachsen-Anhalt vorläufig festgenommen werden. Das Duo war wohl zuvor, ebenfalls am frühen Montagmorgen, im Main-Kinzig-Kreis unterwegs und stahl die beiden Autos. Bei einem der Wagen handelt es sich um eine Mercedes C-Klasse, die in Erlensee im Hermann-Hesse-Weg entwendet worden war. Das andere Auto, ein BMW 530i xDrive, stand in Neuberger Stadtteil Ravolzhausen im Trajanweg. Aufgrund der Ortung eines der Autos konnte die zuständige Polizei informiert und an die gestohlenen Fahrzeuge herangeführt werden. Letztlich wurden die beiden Wagen lokalisiert, die jeweiligen Fahrer kontrolliert und festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen mussten mit zur örtlichen Polizeistation. Die Autos wurden sichergestellt und können den Eigentümern zurückgegeben werden. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Offenbach, 12.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell