Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alleinunfall: 51-Jähriger hatte mehr als ein Promille; Täter versucht Seniorin in eigener Wohnung zu bestehlen; Zeugen gesucht: Ford Kuga gestohlen und Unfall verursacht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Alleinunfall: 51-Jähriger hatte mehr als ein Promille - Offenbach

(cb) Mehrere Strafanzeigen kommen nun auf einen 51 Jahre alten Mann aus Offenbach zu, nachdem dieser am Montagabend auf der Strahlenberger Straße im Bereich des Kaiserleikreisels einen Unfall, offenbar unter Alkoholeinfluss, verursacht hatte. Der Mann war gegen 19 Uhr in einem schwarzen Renault Trafic auf der Strahlenberger Straße unterwegs, als er im dortigen Kreisverkehr nach rechts abkam und am Fahrbahnrand mit einer Straßenlaterne kollidierte. Im Anschluss, so die derzeitigen Ermittlungen, flüchtete der Renault-Lenker zu Fuß. Im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelten die Schutzleute den Unfallverursacher und suchten diesen an seiner Wohnanschrift auf. Hier mussten die Beamten feststellen, dass der Renault-Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der bei dem Unfall verursachte Sachschaden wird mit 9.000 Euro beziffert. Der nicht mehr fahrbereite Trafic musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Verkehrsunfallflucht sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

2. VW mutwillig beschädigt: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Offensichtlich mutwillig hat ein Unbekannter am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, einen in der Richard-Wagner-Straße (Europaplatz) abgestellten schwarzen VW Golf beschädigt. Der etwa 35 Jahre alte Mann, der eine Hakennase hatte und einen Drei-Tage-Bart trug, soll die beiden Außenspiegel abgeschlagen haben. Zudem soll er die Motorhaube, die Fahrerseite und den Kofferraumdeckel beschädigt haben. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Täter war mit einer braunen Lederjacke bekleidet; er hatte außerdem eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Täter versucht Seniorin in eigener Wohnung zu bestehlen - Offenbach

(np) Unter einem Vorwand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr Zugang zur Wohnung der Geschädigten in der Pommernstraße (30er Hausnummern). Hier gelang es ihm, mehrere Zimmer nach Diebesgut zu durchsuchen. Dies erkannte die Rentnerin jedoch und sprach ihn darauf an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Nach bisherigen Ermittlungen ging der Trickbetrüger, welcher als 1,70 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, schlanke Statur und bekleidet mit einer blauen Jacke und grauer Kapuze beschrieben werden kann, jedoch leer aus. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Offenbach telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

4. Bei Abholung von sichergestelltem Auto: Chrysler war ebenfalls zu laut - Mühlheim am Main

(fg) Das Sachgebiet "Tuner, Raser und Poser" ("TRuP") der operativen Einheit Bundesautobahn hielt bereits am 3. November 2024 einen Cadillac CTS-V an und kontrollierte diesen. Der Wagen war den Beamten auf der Bieberer Straße in Offenbach durch übermäßige Lärmentwicklung aufgefallen. Nach einer Inaugenscheinnahme der Abgasanlage stellten die Spezialisten eine mutmaßliche Manipulation der Abgasklappen fest; diese waren in jedem Zustand voll geöffnet. Eine durchgeführte Standgeräuschmessung ergab einen Wert von 109 Dezibel bei erlaubten 94 Dezibel. Das Fahrzeug des 46-jährigen Seligenstädters wurde daraufhin sichergestellt und einem amtlich erkannten Sachverständigen vorgeführt. Am Montag (11. November) wurde ein Termin für die Abholung des zuvor sichergestellten Wagens mittels Fahrzeuganhänger in Mühlheim vereinbart. Gegen 18 Uhr kam der Seligenstädter mit einem Chrysler 300C und einem Fahrzeuganhänger zur Abholung. Als Fahrerin des Fahrzeuggespanns fungierte eine Familiengehörige, da diese im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war. Durch die Streife des Sachgebiets "TRuP" konnte beim Eintreffen des Wagens erneut ein offensichtlich zu lautes Abgasgeräusch festgestellt werden. Eine durchgeführte Standgeräuschmessung des Chrysler 300C ergab einen Wert von 97 Dezibel; 15 Dezibel mehr, als erlaubt. Das Auto wurde auf der Kfz-Hebebühne genauer begutachtet, wobei festgestellt wurde, dass der vorgeschriebene Endschalldämpfer offenbar durch ein Austauschrohr ersetzt worden war. Der Chrysler 300C wurde vorerst sichergestellt, um diesen ebenfalls einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorzuführen. Für die Abholung des Cadillacs musste daher ein neuer Termin vereinbart werden.

5. Wer beschädigte den braunen BMW? Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Mühlheim am Main

(np) Wer am Montagvormittag in der Heinestraße (einstellige Hausnummern) unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 7.40 und 12.10 Uhr ereignet hat, geben. Dort parkte ein brauner BMW xDrive ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den BMW linksseitig an der Heckstoßstange beschädigt und einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizeistation Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

6. Frau schlägt Räuber in die Flucht: Zeugen gesucht - Mühlheim am Main

(np) Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Sonntagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich der Bachgasse und der Rodau-Brücke versuchte, eine 70-jährige Rentnerin unter Einwirkung von Reizgas zu bestehlen. Die Seniorin schlug daraufhin mit ihrer Handtasche auf den Räuber ein. Der Täter, welcher als 15 bis18 Jahre alt, schlank, 1,70 bis 1,75 Meter groß und bekleidet mit dunkler Steppjacke sowie heller Jogginghose beschrieben werden kann, ergriff dann die Flucht. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

7. Unfall in der Friedrichstraße: Geschädigter gesucht - Neu-Isenburg

(np) Wer am 7. November gegen 15.45 Uhr sein Fahrzeug in der Friedrichstraße geparkt hat, wurde vermutlich Opfer einer Unfallflucht. Der Verursacher hatte den Schaden bei der Polizei angezeigt, den er an dem bislang unbekannten Fahrzeug an dessen linken Außenspiegel hinterlassen hat. Die Polizei sucht nun nach der Besitzerin beziehungsweise dem Besitzer des beschädigten PKWs kann sich bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 melden.

8. Zeugen gesucht: Ford Kuga gestohlen und Unfall verursacht - Dietzenbach/Heusenstamm

(cb) Fahrzeugdiebe haben am Sonntag, zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr, einen grauen Ford Kuga, welcher in der Heppenheimer Allee (einstellige Hausnummern) in Dietzenbach parkte, gestohlen. Erste Erkenntnisse ergaben, dass die Täter anschließend die AZ-Kennzeichen des grauen Ford abmontierten und neue GG-Kennzeichen am Kuga anbrachten. Zudem haben die Ganoven einen auf dem Wagen aufgebrachten Schriftzug entfernt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Unbekannten mit dem Fahrzeug unterwegs und verursachten mit diesem einen Verkehrsunfall. Mit Schäden am linken Stoßfänger wurde der Wagen schließlich im Leipziger Ring (20er Hausnummern) in Heusenstamm abgestellt. Dort konnte er am Montagvormittag durch den Eigentümer geortet und schließlich aufgefunden werden. Die Beamten des Fachkommissariats in Offenbach suchen nun Zeugen und bitten diese, sich unter der Kripohotline 069 8098-1234 zu melden.

9. Clio auf Fahrerseite beschädigt und geflüchtet: Hinweise erbeten - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem roten Renault Clio, als dieser am Fahrbahnrand in der Liebknechtstraße (140er Hausnummern) parkte. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagvormittag, 11.55 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach, streifte der unbekannte Fahrer beim Vorbeifahren den roten Renault und beschädigte diesen über die komplette Fahrerseite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0 an die Polizei in Neu-Isenburg.

Offenbach, 12.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell